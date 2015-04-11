Нужно с одного сайта товары с меню каталога скопировать на другой сайт, на сайт, который нужно скопировать товары стоит на движке джумлы, всё просто, главное усидчивость, для примера добавил сам несколько категорий
Поиск информации в интернете
Необходимо собрать из интернета контактные электронный адреса юридических компаний, адвокатских компаний, компаний занимающихся регистрацией организаций, компаний занимающихся юридическим оформлением эмиграции (виз, видов на жительство за рубежом и т.п.), компаний занимающихся консалтингом бизнеса.
Интересуют только украинские компании.
Не добавлять адреса государственных компаний, госучреждений и т.п.
Результаты работы оформить в виде таблицы эксель с 2 колонками: электронный адрес и адрес сайта.
Оплата по 0,5 грн за 1 строку (e-mail+адрес сайта).
После утверждения исполнителя необходимо собрать не менее 500 адресов за 3 дня.
Заявки фрилансеров
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