Поиск информации в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок256 просмотров

Необходимо собрать из интернета контактные электронный адреса юридических компаний, адвокатских компаний, компаний занимающихся регистрацией организаций, компаний занимающихся юридическим оформлением эмиграции (виз, видов на жительство за рубежом и т.п.), компаний занимающихся консалтингом бизнеса.

Интересуют только украинские компании.

Не добавлять адреса государственных компаний, госучреждений и т.п.

Результаты работы оформить в виде таблицы эксель с 2 колонками: электронный адрес и адрес сайта.

Оплата по 0,5 грн за 1 строку (e-mail+адрес сайта).

После утверждения исполнителя необходимо собрать не менее 500 адресов за 3 дня.

10 лет назад
vipbusinessclub
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров