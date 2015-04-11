Заполнение карточек товара в базе 1С

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок273 просмотра

Необходимо заполнить характеристиками карточки товаров (800 шт.). У одного товара порядка 20 характеристик.

Товар технического назначения (кассовое оборудование, терминалы и др.). Информацию искать самостоятельно на сайтах производителей/поставщиков.

Опыт работы в аналогичной должности, внимательность, грамотность, знание 1С.

10 лет назад
enisun
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Словарь биржевых терминов

    $15

    Здравствуйте Есть один сайт о биржах (не только forex, о биржах в целом), на котором надо наполнить раздел "Словарь терминов". Сами термины можно найти на сайтах той же тематики. Определение должно быть уникальным. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение магазина партнерскими товарами

    Здравствуйте. Требуется наполнить магазин товарами с озона Копипост картинкии и описания - не запрещено количество около 500 шт, искать не нужно, все из одного раздела Также много копипоста ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление атрибутов в товары

    Необходимо добавить атрибуты к штатным магнитолам на сайте. Кол-во товаров около 300-400 Сайт на Opencart Наполнение атрибутов будет происходить по брендам магнитол шаблонно. Что и где указывать в магнитолах я ...

    AndroidOpencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется наполнить сайт

    $40

    Требование к исполнителю 1. Знание 1С-Битрикс 2. Опыт работы наполнения сайтов 3. Пунктуальность Мы предоставим вам уже готовый сайт , и тексты.https://www.evernote.com/l/Aep_xs_18U9LSIg30XxXv_BlzaQ0DG3ub2k Задача. Креативно наполнить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск информации в интернете

    Необходимо собрать из интернета контактные электронный адреса юридических компаний, адвокатских компаний, компаний занимающихся регистрацией организаций, компаний занимающихся юридическим оформлением эмиграции (виз, видов на жительство за рубежом и т.п.), компаний занимающихся консалтингом бизнеса. Интересуют только ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товаров 500 штук с сайта

    $15

    Нужно с одного сайта товары с меню каталога скопировать на другой сайт, на сайт, который нужно скопировать товары стоит на движке джумлы, всё просто, главное усидчивость, для примера добавил сам несколько категорий

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание англоязычной версии сайта

    Существуют два web-ресурса: 1. http://ecotermix.ru/ 2. http://teplosave.ru/ Задача: создать англоязычную версию для каждого из них. перевод включает в себя редактирование всех кнопок, меню, изображений с текстом, содержимого ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад