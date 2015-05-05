Словарь биржевых терминов

Здравствуйте

Есть один сайт о биржах (не только forex, о биржах в целом), на котором надо наполнить раздел "Словарь терминов". Сами термины можно найти на сайтах той же тематики.

Определение должно быть уникальным. Размер определения - от 300 символов без пробелов. Если исходное определение небольшое, то его надо дополнить самостоятельно.

Термин и определение надо добавить на сайт через форму в админ-панеле (доступ предоставляю).

Надо добавить 100 терминов.

Оплата - 30 за штуку (3000 за весь проект). Оплата по webmoney (wmr).