Словарь биржевых терминов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок176 просмотров

Здравствуйте

Есть один сайт о биржах (не только forex, о биржах в целом), на котором надо наполнить раздел "Словарь терминов". Сами термины можно найти на сайтах той же тематики.

Определение должно быть уникальным. Размер определения - от 300 символов без пробелов. Если исходное определение небольшое, то его надо дополнить самостоятельно.

Термин и определение надо добавить на сайт через форму в админ-панеле (доступ предоставляю).

Надо добавить 100 терминов.

Оплата - 30 за штуку (3000 за весь проект). Оплата по webmoney (wmr).

10 лет назад
2day
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia_st
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
5 дней
Юлия отлично справилась с задачей. Работа выполнена согласно заданию, без лишних вопросов.
Леонид отличный заказчик: предельно четко сформулированное ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Работать с Леонидом одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

Julia_st
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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