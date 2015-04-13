Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарными позициями. Позиций около 1000 шт. Источники: прайс-листы поставщиков, их сайты. Тематика: светодиодные светильники.
Заменить несколько страниц и создать несколько новых на MODX
Обновить контент главных страниц на 2х сайтах на modX. Контент готов, в формате *.doc
Создать несколько новых страниц. Контент так же в формате *.doc
Качественно отформатировать представленный контент. Через визуальный редактор вряд ли получится это сделать, потребуются хорошие знания html и css.
Возможно дальнейшее сотрудничество по аналогичным задачам.
Предпочтительный способ оплаты — перевод на карту Сбербанка в рублях.
Бюджет 1000–1500 руб.
Заявки фрилансеров
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