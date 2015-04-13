Сбор информации для туристического сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок348 просмотров

Необходимо собрать различную практическую информацию — факты, советы, рекомендации, о большом количестве популярных туристических мест. Возможен вариант с рерайтом или без.

9 лет назад
lapshov
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заменить несколько страниц и создать несколько новых на MODX

    $20

    Обновить контент главных страниц на 2х сайтах на modX. Контент готов, в формате *.doc Создать несколько новых страниц. Контент так же в формате *.doc Качественно отформатировать представленный контент. Через визуальный редактор вряд ли ...

    CSSHTMLMODX
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать базу контактов организаторов выставок и конференций

    $57

    Необходимо собрать базу организаторов и агентств России и СНГ по разным типам компаний (выставки, конференции, агентства, ассоциации и пр.), 1000-1500 компаний (300 уже собрано). Интересуют как компании, специализирующиеся на организации конференций, выставочные компании, конгрессно-выставочные центры, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить каталог ~1000 товаров

    Добрый день! Необходимо наполнить каталог товарами. Нужно будет искать по артикулу и переносить описание и изображения. Товаров ориентировочно ±1000 штук. По цене: 5 руб за товар + ...

    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добрый вечер. Ищу человека, который наполнит сайт. Тематика - автосервисы. Необходимо будет зарегистрироваться, подробно заполнить профиль, добавить фотографии, наполнить портфолио, заполнить информацию. Автосервисы вымышленные. Необходимо 20-30 аккаунтов. Информацию (фотографии, текст) предстоит искать исполнителю.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа для контент-менеджера

    Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр. Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайты на вордпрессе

    Нужно наполнить 5 лендингов инфой в соответствии с сайтом оригиналом. Шаблон уже есть с примером. Просьба указывать цены, отклоняю любую заявку, если на поставленный вопрос - меня игнорят...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение карточек товара в базе 1С

    $100

    Необходимо заполнить характеристиками карточки товаров (800 шт.). У одного товара порядка 20 характеристик. Товар технического назначения (кассовое оборудование, терминалы и др.). Информацию искать самостоятельно на сайтах производителей/поставщиков. Опыт работы в аналогичной ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Словарь биржевых терминов

    $15

    Здравствуйте Есть один сайт о биржах (не только forex, о биржах в целом), на котором надо наполнить раздел "Словарь терминов". Сами термины можно найти на сайтах той же тематики. Определение должно быть уникальным. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад