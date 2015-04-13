Нужно загрузить таблички товаров в Joomla!

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки205 просмотров

Добрый день!

1) Нужно выгрузить табличку с прайсами с сайта:

http://e-lion.by/

И потом загрузить на сайт табличку ту что мы предоставим!

2) Настроить формы поиска, чтоб потом товары из подгруженной таблички корректно отображались и добавить страну производителя:

http://e-lion.by/shiny.html

http://e-lion.by/diski.html

3)Сделать возможность чтоб можно было добавлять описание товаров:

http://e-lion.by/diski/154.html

HTMLJoomla
10 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров