Нужно загрузить таблички товаров в Joomla!

Добрый день!

1) Нужно выгрузить табличку с прайсами с сайта:

http://e-lion.by/

И потом загрузить на сайт табличку ту что мы предоставим!

2) Настроить формы поиска, чтоб потом товары из подгруженной таблички корректно отображались и добавить страну производителя:

http://e-lion.by/shiny.html

http://e-lion.by/diski.html

3)Сделать возможность чтоб можно было добавлять описание товаров:

http://e-lion.by/diski/154.html