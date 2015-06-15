Переезд сайта на CMS WordPress

ТЕХ ЗАДАНИЕ

Планируется переезд сайта hris.com.ua на CMS WordPress и для этого требуется:

1) Установить и настроить русифицированный WordPress.

2) На установленный WordPress проинсталлировать лицензионный шаблон ( ниже список вариантов ) и настроить его весь функционал согласно инструкции, идущей с шаблоном.

3) Установить и настроить плагины – Akeeba, Yost SEO, какую ни будь галерею (если потребуется).

4) Перенести с работающего сайта на новый: логотип, фавикон, контент (текст, фото, видео).

5) Всю работу выполнить на мощностях исполнителя с последующим переносом на хостинг заказчика.

Предлагаемые шаблоны в порядке предпочтения ( комментарии и рекомендации приветствуются )

1) +++ http://the7.dream-demo.com/home/creative/1-creative/?dt_demo_skin=skin10%2Bleft%2Bwide

2) ++ http://us-themes.com/demo/?theme=ImprezaWP

3) ++ http://themeforest.net/item/epix-fullscreen-photography-wordpress-theme/full_screen_preview/5783556

4) + http://demo.select-themes.com/stockholm8/

5) + http://themeforest.net/item/lucid-creative-portfolio-wordpress-theme/full_screen_preview/10492986