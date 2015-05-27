Размещение и оформление контента. Подбор изображений и видео.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок269 просмотров

Добрый день! Ищу контент менеджера для портала по канализации.

Обязанности:

Размещение и оформление контента.

Подбор изображений и видео.

Обязательно знание Wordpress на уровне, достаточном, что бы публиковать материал.

Желательно опыт в строительной тематике.

Указывайте цену работы за 1 публикацию.

Всего будет около 200 публикаций

WordPress
10 лет назад
ramarez
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 минут назад

Выбранный исполнитель

bimm
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Все хорошо! Все во время! Качеством доволен! Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Переживал о оплате больше, чем я. В итоге оплатил работу раньше, чем договаривались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bimm
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад