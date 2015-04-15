Контент-менеджер на полную занятость

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт59 заявок931 просмотр

Ищем в команду контент-менеджера, который действительно увлечен своей работой.

Работа постоянная, на 6–8 часов в день.

Обязанности:

Разрабатывать структуру размещения контента

Размещать и оформлять тексты на сайте клиентов

Заниматься перелинковкой

Делать уникальные картинки из не уникальных:)

Собирать различную статистическую информацию

Как результат должны получаться страницы такого типа:

martclinic.ru/mrt/

banig.ru/grud/uvelichenie_grudi/

Требования:

Заинтересованность в деле: вам не интересно размещать описание к карточкам товаров, а хочется предоставлять информацию максимально понятно

Инициативность: постоянно думать над тем, как сделать сайты клиентов еще более интересными посетителям.

Минимальное понимание HTML, SEO, графических редакторов

Желательно быть увлеченным темой здоровья, так как большинство сайтов на медицинскую тематику

Жду от вас информацию о себе и интересующую вас зп.

HTML
10 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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