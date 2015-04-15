Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарными позициями. Тематика сайта: интернет магазин климатического оборудования. Требование к контент менеджеру: знания темы климатического оборудования. Опыт работы с ЧПУ фильтрами Cms: 1с bitrix
Контент-менеджер на полную занятость
Ищем в команду контент-менеджера, который действительно увлечен своей работой.
Работа постоянная, на 6–8 часов в день.
Обязанности:
Разрабатывать структуру размещения контента
Размещать и оформлять тексты на сайте клиентов
Заниматься перелинковкой
Делать уникальные картинки из не уникальных:)
Собирать различную статистическую информацию
Как результат должны получаться страницы такого типа:
banig.ru/grud/uvelichenie_grudi/
Требования:
Заинтересованность в деле: вам не интересно размещать описание к карточкам товаров, а хочется предоставлять информацию максимально понятно
Инициативность: постоянно думать над тем, как сделать сайты клиентов еще более интересными посетителям.
Минимальное понимание HTML, SEO, графических редакторов
Желательно быть увлеченным темой здоровья, так как большинство сайтов на медицинскую тематику
Жду от вас информацию о себе и интересующую вас зп.
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