Изменение формы записи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок173 просмотра

на сайте на каждой странице есть форма записи

http://www.gingerfitness.by/kontakty.html#close

ее необходимо переделать- сделать крупнее гораздо и убрать одну строку

нужны ДИЗАЙН и ВЕРСТКА

10 лет назад
Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров