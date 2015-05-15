Наполнить контентом сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен31 заявка350 просмотров

Наполнить контентом сайт t-tent.ru. Сайт написан на cms open cart. Есть фото, описание и цены. Нужно только наполнить сайт. Предлагайте стоимость и сроки.

10 лет назад
D_Martinov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Рекомендую данного исполнителя. Все сделать качественно и в срок. Буду продолжать сотрудничество.
Ответственный заказчик! Своевременная оплата. Сотрудничеством доволен и продолжаем сотрудничать. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад