Перенести заказы интернет магазина из почты в Биртикс24

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок196 просмотров

Есть заказы интернет магазина на почте gmail.

Их нужно перенести в базу CRM Битрикс.

Подробная инструкция по работе в файле.

Всего примерно 100 заказов. Оплата 5руб. за заявку.

Срок 3 дня.

10 лет назад
axmetob
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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