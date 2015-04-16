Нужно заполнить товарами группу вКонтакте. Алгоритм действий: 1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного. 2. Добавленные товары разместить по разделам в группе. ...
Перенести заказы интернет магазина из почты в Биртикс24
Есть заказы интернет магазина на почте gmail.
Их нужно перенести в базу CRM Битрикс.
Подробная инструкция по работе в файле.
Всего примерно 100 заказов. Оплата 5руб. за заявку.
Срок 3 дня.
Заявки фрилансеров
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