Наполнение сайта контентом (фото, текст, title, keywords, discription)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок355 просмотров

Требуется контент-менеджер с СЕО. Работа по наполнению сайта наручных часов.

Работа: из прайс-листа поставщика берем модель и цену, из яндекс-маркета - описание товара, в google - фотографии (не менее 3), СЕО прописываете Вы сами. CMS OpenCart 2.0

Количество товарных позиций > 1000 шт.

Стоимость 10 руб за позицию.

Opencart
10 лет назад
Timerlan
54 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Все делает качественно.
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад