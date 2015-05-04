Нужно заполнить товарами группу вКонтакте. Алгоритм действий: 1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного. 2. Добавленные товары разместить по разделам в группе. ...
Наполнение сайта контентом (фото, текст, title, keywords, discription)
Требуется контент-менеджер с СЕО. Работа по наполнению сайта наручных часов.
Работа: из прайс-листа поставщика берем модель и цену, из яндекс-маркета - описание товара, в google - фотографии (не менее 3), СЕО прописываете Вы сами. CMS OpenCart 2.0
Количество товарных позиций > 1000 шт.
Стоимость 10 руб за позицию.
Выбранный исполнитель
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