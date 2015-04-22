Заполнение списков статей / копипост

требуется заполнить список файла сайтмап выданный автоматом

вручную нужно вставлять в html код списка урл картинки, alt"" и анонс статьи

также отсортировать списки статей по разделам

список большой, около 20000 записей

делать частями по разделам

в разделах от 30 до 200 статей

это монотонный аккуратный копипост, скопировал вставил, скопировал вставил

делать нужно в редакторе "блокнот"

ничего размещать не нужно

все потом отправлять по почте

оплата WMR, безопасная сделка

рассмотрю ваши предложения по цене и срокам

спасибо