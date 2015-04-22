Заполнение списков статей / копипост

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Завершен8 заявок291 просмотр

требуется заполнить список файла сайтмап выданный автоматом

вручную нужно вставлять в html код списка урл картинки, alt"" и анонс статьи

также отсортировать списки статей по разделам

список большой, около 20000 записей

делать частями по разделам

в разделах от 30 до 200 статей

это монотонный аккуратный копипост, скопировал вставил, скопировал вставил

делать нужно в редакторе "блокнот"

ничего размещать не нужно

все потом отправлять по почте

оплата WMR, безопасная сделка

рассмотрю ваши предложения по цене и срокам

спасибо

HTML
10 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$60
90 дней
С поставленной задачей Дмитрий справился на 5+, всем остались довольны , все сделано быстро аккуратно, без ошибок, будем сотрудничать дальше.
С Ниной работать легко, приятно и выгодно. Четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую как надежного и честного заказчика.

Заявки фрилансеров

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад