Требуется человек (контент-менеджер), который на достаточно постоянной основе будет заводить новые товары на сайт, менять цены, проставлять акции и т.д. Информация о необходимых изменениях поступает в виде прайсов, каталогов и информационных писем. Потребуется не ...
Наполнение сайта
Задание: наполнение сайта (тематика постельное белье).
Копирование полного и краткого описания товаров, добавление цены, размеров и фотографий на каждую позицию.
Возможна поэтапная оплата.
Всего около 1000-1500 позиций.
Заявки фрилансеров
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