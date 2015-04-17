Наполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка98 просмотров

Задание: наполнение сайта (тематика постельное белье).

Копирование полного и краткого описания товаров, добавление цены, размеров и фотографий на каждую позицию.

Возможна поэтапная оплата.

Всего около 1000-1500 позиций.

10 лет назад
alex_netto
Терехов 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Требуется человек (контент-менеджер), который на достаточно постоянной основе будет заводить новые товары на сайт, менять цены, проставлять акции и т.д. Информация о необходимых изменениях поступает в виде прайсов, каталогов и информационных писем. Потребуется не ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявления

    Нужно разместить объявление о вакансиях в нужном сайте и в газете, в нужных регионах. Дело не сложное, пишите пожалуйста стоимость в рублях. Оплата в вебмани рублях. Человек нужен именно ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Спортивные новости на сайт

    $65

    Работа заключается в систематическом размещении спортивных новостей на сайте, а именно: 1) поиск свежей новости (публикуемая новость должна быть с интернет-возрастом менее суток) 2) качественный рерайт найденной новости (конечная уникальность от ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    в личку не пистать, все предложения в комментарии к проекту нужно доработать сайт https://transfer54.ru/ написан на joomla вся информация в приложении Предлагайте свои сроки и цены

    Joomla
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение списков статей / копипост

    требуется заполнить список файла сайтмап выданный автоматом вручную нужно вставлять в html код списка урл картинки, alt"" и анонс статьи также отсортировать списки статей по разделам список большой, около 20000 ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение сайта контентом (фото, текст, title, keywords, discription)

    $300

    Требуется контент-менеджер с СЕО. Работа по наполнению сайта наручных часов. Работа: из прайс-листа поставщика берем модель и цену, из яндекс-маркета - описание товара, в google - фотографии (не менее 3), СЕО прописываете Вы сами. ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Регистрация в каталогах

    Проект посвященный детским площадкам - необходимо зарегистрировать в каталогах компаний, сайтов, форумах, досках объявлений. География - Украина (Днепропетровск - расположение цо). Должна быть активная ссылка на сайт. Количество площадок - 100. Места ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Постер для сайтов игровой тематики (Удаленно)

    Срочно требуется постер для сайтов в игровой тематики Основные требования к вакансии: - знание игровой тематики, ориентироваться в новинках игр, прохождениях и т.п. - элементарные знания в интернете(зарегистрировать почту, ...

    Наполнение сайтов100 заявок
    Закрыт
    10 лет назад