Подбор фотографий к статьям

Ищу человека с чувством вкуса хороших фотографий и иллюстраций

Нужно подобрать фотографии или изображения к статьям с описанием инженерных услуг.

Всего 48 заголовков. К каждому заголовку 2 изображения по теме с минимальным размером 980x400 с открытой лицензией cc creative common (например с flickr.com)

Фотографии/изображения с иностранцами или изображения иностранных городов не ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Предложения пишите в проекте.