Подбор фотографий к статьям

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Завершен3 заявки168 просмотров

Ищу человека с чувством вкуса хороших фотографий и иллюстраций

Нужно подобрать фотографии или изображения к статьям с описанием инженерных услуг.

Всего 48 заголовков. К каждому заголовку 2 изображения по теме с минимальным размером 980x400 с открытой лицензией cc creative common (например с flickr.com)

Фотографии/изображения с иностранцами или изображения иностранных городов не ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Предложения пишите в проекте.

10 лет назад
anatoly_ivanov1
Иванов 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Приятное впечатление о работе, было достаточно не просто разбираться во всех тонкостях разных специализаций при подборе изображений, в некоторых случаях приходилось до трех раз подбирать варианты, но Станислав смог разобраться в специфике и до утверждения искал тот который устроит. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Спасибо, Анатолий. Проект оказался достаточно интересным, я даже расширил познания в новой для меня теме кадастра и геодезии. С утверждением проблем не возникло, задача объясняется с примерами, если где-то возникли сложности. С оплатой - моментально по выполнению задания. Рекомендую

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад