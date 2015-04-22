Требуется создание и размещение страниц на joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок179 просмотров

Требуется помощь в создании и размещении страниц 10 страниц с описание фото на joomla в существующие коллекции.

Joomla
10 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Все выполнено быстро, качественно, никаких вопросов, рекомендую! + cms Joomla хорошо владеет.
Отличный заказчик. Рекомендую Павла к сотрудничеству. Задача поставлена точно и ясно. Оплата мгновенная. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад