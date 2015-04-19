Добавление готовых отзывов на Я. Маркет

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Закрыт13 заявок203 просмотра

Добрый день!

Требуется добавить отзыв на Я.Маркет. Текст предоставляем. Оплата - 70р. / отзыв.

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Ждем ответы.

10 лет назад
fist8908
Илья 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров