Добавление готовых отзывов на Я. Маркет

Требуется наполнение сайта по мебели. Картинки к товарам копируем с официальных сайтов. Сайт на битриксе. Нужно до 27 апреля вбить 1000 товаров. Далее каждый месяц ...
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