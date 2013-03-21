Добрый день! Требуется добавить отзыв на Я.Маркет. Текст предоставляем. Оплата - 70р. / отзыв. Пишите свои почты, вышлем информацию Ждем ответы.
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется добавлять отзывы на Я.Маркет. Текст пишете сами, либо предоставляю. Жду ответы и ценыКопирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется писать тексты на тему (оргтехники). Жду ответы и порядок цен.Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать баннер для сайта (простенький). Либо анимационный. Жду, ответов и порядок ценБаннеры28 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо исправить ошибки по верстке сайта (валидность), подгрузить видео – некорректно отображаются, подправить админ. панель и другие настройки сайта. Сайт на самописной системе. Жду, ответыЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист отлично знающий фреймворк codeigniter для решений задач по программированию. Требуется доработать сайт по функционалу. Сделать регистрацию, убрать ошибки по программированию и мн. др Жду, ответыВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт женских советов ищет авторов! Тематика разнообразная, так что не заскучаете и пылью не покроетесь. С вас ненависть к плагиату и любовь к тексту и вообще к тому, о чем пишете. С нас - монетки, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо для сайта грузовой техники нарисовать 5 иконок грузовиков. Размеры: 105х105. Жду, ответы!Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать перелинковку у портала, большая часть уже сделано. Жду ответы и порядок цен.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработать сайт на Битриксе. Небольшие правки: поправить картинку, разобраться с дублирование страниц и тд. Жду, ответов!Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо недорого, но красиво создать дизайн сайта (текстиль) Жду, ответы и ценыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать на WP отображение странц такое: Если у категории нету подкатегорий – то вида: сайт/категорий/статья Если есть подкатегория у категории, то вида: сайт/подкатегория/статья + дублировался анонс ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется установить на движок Друпал, галерею http://www.theartistclub.ru/gallery - аналогичную. Жду, цены и сроки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Имеется уже готовый дизайн главной страницы сайта (но был потерян псд формат), необходимо будет перерисовать + нарисовать 1 внутреннюю страницу. Сайт посвящен строительной технике. Жду прядка цен и сроки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо доделать на сайте галерею, сделать оформление в админ панеле, и немного по мелоче. Жду, ответов!Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо правильно настроить сео плагин. Данный плагин JoomSEF - делает очень много дублей. Требуется разобраться с этим.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется человек знающий cms Drupal. Необходимо правильно настроить блоки и меню. Жду ответов!Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо на сайт добавлять статьи (они прилагаются), заполнять мета-теги - все покажу и расскажу, несложно. Жду ответов и ценНаполнение сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Имеется доска объявлений, писал программист. Он же выгрузил базу. Требуется залить доску на сайт (самописный движок). Пишите, стоимость обсудим. ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить модель на сайт (подбор шин). Движок VamShop Примерную стоимость работы пишите здесь, за более детальной информацией в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад