fist8908

Илья fist8908

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Копирайтинг

    Добрый день! Требуется писать тексты на тему (оргтехники). Жду ответы и порядок цен.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать баннер

    Здравствуйте! Необходимо сделать баннер для сайта (простенький). Либо анимационный. Жду, ответов и порядок цен

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование

    Здравствуйте! Необходимо исправить ошибки по верстке сайта (валидность), подгрузить видео – некорректно отображаются, подправить админ. панель и другие настройки сайта. Сайт на самописной системе. Жду, ответы

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фреймворк codeigniter

    Здравствуйте! Требуется специалист отлично знающий фреймворк codeigniter для решений задач по программированию. Требуется доработать сайт по функционалу. Сделать регистрацию, убрать ошибки по программированию и мн. др Жду, ответы

    CodeIgniter
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей

    Сайт женских советов ищет авторов! Тематика разнообразная, так что не заскучаете и пылью не покроетесь. С вас ненависть к плагиату и любовь к тексту и вообще к тому, о чем пишете. С нас - монетки, ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правки по Битриксу

    Здравствуйте! Требуется доработать сайт на Битриксе. Небольшие правки: поправить картинку, разобраться с дублирование страниц и тд. Жду, ответов!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте! Необходимо недорого, но красиво создать дизайн сайта (текстиль) Жду, ответы и цены

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактирование страниц

    Здравствуйте! Необходимо сделать на WP отображение странц такое: Если у категории нету подкатегорий – то вида: сайт/категорий/статья Если есть подкатегория у категории, то вида: сайт/подкатегория/статья + дублировался анонс ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте! Имеется уже готовый дизайн главной страницы сайта (но был потерян псд формат), необходимо будет перерисовать + нарисовать 1 внутреннюю страницу. Сайт посвящен строительной технике. Жду прядка цен и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настройка Joomla

    Здравствуйте! Необходимо правильно настроить сео плагин. Данный плагин JoomSEF - делает очень много дублей. Требуется разобраться с этим.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Залить доску на сайт

    Здравствуйте! Имеется доска объявлений, писал программист. Он же выгрузил базу. Требуется залить доску на сайт (самописный движок). Пишите, стоимость обсудим. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка модуля

    Здравствуйте! Необходимо установить модель на сайт (подбор шин). Движок VamShop Примерную стоимость работы пишите здесь, за более детальной информацией в личку.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

art_design77
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
2 балла
11 лет назад
Нарисовать 5 иконок грузовиков
Спасибо за работу !!
Все отлично, работа выполнена качественно и в нужный срок! Надежный исполнитель!
Ответный отзыв
art_design77
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
2 балла
11 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо за работу !!
Ответственный исполнитель, если берется за работу, то доводит ее до конца! В общем рекомендую!
Ответный отзыв
Andrey93
Андрей 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Положительный, знает чего хочет. Рекомендую
Адекватный исполнитель, прислушивается ко всем требованиям. Рекомендую!
Ответный отзыв
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Добавление контента на сайт
Отличный заказчик. Оплата моментальная. Знает чего хочет. Приятно работать с такими людьми!
Отлично справилась с поставленной задачей, все сделано качественно и быстро! Приятно было работать - всем доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв