Сделать баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт28 заявок179 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сделать баннер для сайта (простенький). Либо анимационный.

Жду, ответов и порядок цен

12 лет назад
fist8908
Илья 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Аватары для соцсетей

    Требуется создать баннер (аватар) для Вконтакте, Facebook, Твитер и Одноклассники. Можно одинаковый, но разных размеров. Тематика - магазин наручных часов. Прошу указывать стоимость работ.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Два статических баннера на тур. тематику

    $20

    Привет Нужно создать два баннера - изображения для небольшого тур. сайта http://vchemodan.ru/ размер обоих: 340х130 пикселей Требования к содержанию: - Баннеры должны быть в стилистике сайта ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер на 1 мая и 9 мая

    $50

    Нужен баннер на сайт и в рассылку, от лица оптово-розничной компании для клиентов. То есть в баннере атрибуты праздника + логотип компании+ поздравительный текст

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Несколько баннеров.

    Необходимо отрисовать несколько баннеров (6-7 шт) для двух сайтов. Пара баннеров флеш, остальные статичные. Размеры баннеров от 800*300 до 150*300 Обязательно указывайте срок и стоимость. Оплата исключительно по факту выполнения ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен лого/баннер

    $100

    Нужен лого/баннер для мероприятий примеры: http://clip2net.com/s/4ZhFVe и http://clip2net.com/s/4ZhGmt , т.е нужно что-то интересное в классическом стиле. Сайт будет выслан после выбора исполнителя.

    Баннеры35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать баннеры для курса по WordPress

    Всем привет! Возникла необходимость в разработке баннеров для авторского курса. Тематика: обучение работе с WordPress, бизнес-курс. Ссылка на сам продукт: http://course.3chasa.ru/ Пока склоняюсь к следующим форматам: - 240х400 ...

    WordPress
    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать 5 баннеров строительной тематики

    Требуется придумать и нарисовать 5 продающих баннеров строительной тематики для сайта leads-service.ru, на каждую страницу по баннеру справа от формы, каждый баннер соответствующий теме страницы. Просьба указать сроки и стоимость работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать по баннеру на 2 сайта

    Надо сделать 2 баннера как на сайте http://sberbank.ru/moscowoblast/ru/ вверху логитип переливается размеры примерно такие же . Сразу пишите стоимость за работу

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад