Разработать баннеры для курса по WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок190 просмотров

Всем привет!

Возникла необходимость в разработке баннеров для авторского курса.

Тематика: обучение работе с WordPress, бизнес-курс.

Ссылка на сам продукт: http://course.3chasa.ru/

Пока склоняюсь к следующим форматам:

- 240х400

- 468x60

- 100x100

- 125x125

Имеется графика для этого курса, которая используется в рекламе.

Но не знаю насколько она подойдёт для баннеров.

Хочу услышать ваши предложения и ценники.

Оплата строго по факту выполнения. Интересует долгосрочное сотрудничество.

WordPress
12 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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