нужно сделать интересный продающий анимированный баннер, при этом весом не более 50кб
Сделать по баннеру на 2 сайта
Надо сделать 2 баннера
как на сайте http://sberbank.ru/moscowoblast/ru/ вверху логитип переливается
размеры примерно такие же .
Сразу пишите стоимость за работу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходим специалист для создания анимированного флеш-баннера в 2х форматах: 468х60 и 600х200. Из-за разницы в размерах часть содержимого может в меньшем размере отсутствовать или как-то по-другому быть подана, но по сути это должен быть один ...Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта нужно нарисовать три слайда к слайдеру продукции по примеру первого (готового) слайда и схему проезда. По срокам, к сожалению, горит - крайний срок к вечеру воскресенья. Исходник для карты могу показать ...Завершен12 лет назад
- $60
Хорошего вам настроения и удачи)! Предлагайте 2 варианта: либо статичный, либо динамичный gif Но не флеш! Нужен баннер для сайта www.radius-line.ru. Расположен будет между radius-line и № ...Завершен12 лет назад
Нужно несколько динамических баннеров на html5. пример http://www.youtube.com/watch?v=f6mUWGyxriU Оставляйте примерные цены и сроки.Баннеры4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен gif баннер 200х300 для сайта недвижимости reportal.ru Текст: Портал недвижимости Reportal.Ru — эта надпись пусть будет на всех кадрах -- Большая база недвижимости ...Завершен12 лет назад
Имеются баннеры 468x60, 500x350, 1000x100. Требуется из этих материалов сделать 3 анимированных (gif) баннера 500x100.Завершен12 лет назад
надо нарисовать 1 баннер, потом сделать его в английской версии и потом сделать по 2 ресайза 468*90 728*90 125*125Завершен12 лет назад
Нужно сделать 2 размера 300*250 и 728*90, не более 60 кб (очень строго) Примеры баннеров только другого размера: http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro2banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro3banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro4anner468.gif Текст в ...Баннеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Баннер для сайта http://bodybuilding-progress.ru/ Баннер будет размещен на сайте http://rusbody.com/ в шапке. Требования к баннеру: Изображения - форматов .gif шириной не более 925px и высотой 80px. Анимационный, ...Закрыт12 лет назад