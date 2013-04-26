Необходим специалист для создания анимированного флеш-баннера в 2х форматах: 468х60 и 600х200. Из-за разницы в размерах часть содержимого может в меньшем размере отсутствовать или как-то по-другому быть подана, но по сути это должен быть один ...
Gif баннер 468x60
нужно сделать интересный продающий анимированный баннер, при этом весом не более 50кб
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