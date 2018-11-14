Знание языков
• Русский (в совершенстве)
• Белорусский (разговорный)
• Английский (разговорный)
• Венгерский (разговорный)
К работе отношусь ответственно. Выполняю работы по написанию текстов:
- рерайтинг/копирайтинг
- редактирование, корректирование
- новости/статьи/обзоры
- редактирование/корректировка
Дизайн
- баннера
- презентации
Графика:
- логотипы и фирстиль
- дизайн сайтов
- полиграфия
- обработка фотографий
- Пиксел-арт/Иконки
- Знаки/Логотипы
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- точное задание;
- ответы на вопросы по заданию (если они возникнут);
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатываю концепцию задания;
- применяю творческий подход;
- задействую весь свой опыт и профессионализм;
- строго соблюдаю оговоренные сроки;
- поддерживаю связь с заказчиком.
Готова предложить вам свои услуги по всем вышеперечисленным пунктам.
Способы связи:
Email: [email protected]
Телефон: +375-336-951-999
Skype: hungary-ru.com
ICQ: 43818037