Тексты, рерайтиг, копирайтинг, дизайн, графика, администрирование сайтов.

Знание языков

• Русский (в совершенстве)

• Белорусский (разговорный)

• Английский (разговорный)

• Венгерский (разговорный)

К работе отношусь ответственно. Выполняю работы по написанию текстов:

- рерайтинг/копирайтинг

- редактирование, корректирование

- новости/статьи/обзоры

- редактирование/корректировка

Дизайн

- баннера

- презентации

Графика:

- логотипы и фирстиль

- дизайн сайтов

- полиграфия

- обработка фотографий

- Пиксел-арт/Иконки

- Знаки/Логотипы

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- точное задание;

- ответы на вопросы по заданию (если они возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатываю концепцию задания;

- применяю творческий подход;

- задействую весь свой опыт и профессионализм;

- строго соблюдаю оговоренные сроки;

- поддерживаю связь с заказчиком.

Готова предложить вам свои услуги по всем вышеперечисленным пунктам.

Способы связи:

Email: [email protected]

Телефон: +375-336-951-999

Skype: hungary-ru.com

ICQ: 43818037