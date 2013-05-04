Нужно нарисовать 5 баннеров строительной тематики

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Завершен13 заявок223 просмотра

Требуется придумать и нарисовать 5 продающих баннеров строительной тематики для сайта leads-service.ru, на каждую страницу по баннеру справа от формы, каждый баннер соответствующий теме страницы. Просьба указать сроки и стоимость работы.

12 лет назад
otde
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$35
1 день
Задача выполнена быстро, качественно и с первого раза. Сотрудничеством доволен. Спасибо!
Отличный заказчик - ответил на все возникшие вопросы, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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