Несколько баннеров.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок112 просмотров

Необходимо отрисовать несколько баннеров (6-7 шт) для двух сайтов.

Пара баннеров флеш, остальные статичные.

Размеры баннеров от 800*300 до 150*300

Обязательно указывайте срок и стоимость.

Оплата исключительно по факту выполнения работ.

12 лет назад
Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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