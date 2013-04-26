Требуется создать баннер (аватар) для Вконтакте, Facebook, Твитер и Одноклассники. Можно одинаковый, но разных размеров. Тематика - магазин наручных часов. Прошу указывать стоимость работ.
Несколько баннеров.
Необходимо отрисовать несколько баннеров (6-7 шт) для двух сайтов.
Пара баннеров флеш, остальные статичные.
Размеры баннеров от 800*300 до 150*300
Обязательно указывайте срок и стоимость.
Оплата исключительно по факту выполнения работ.
Заявки фрилансеров
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