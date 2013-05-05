Два статических баннера на тур. тематику

Привет

Нужно создать два баннера - изображения для небольшого тур. сайта http://vchemodan.ru/

размер обоих: 340х130 пикселей

Требования к содержанию:

- Баннеры должны быть в стилистике сайта

- Привлекать взгляд, но не слишком броскими

- Первый баннер должен содержать изображение, по теме перелетов + значек поиска и иметь подпись: "Дешевые авиаперелеты"

- второй баннер должен содержать изображение, по теме проживания + значек поиска в отеле и иметь подпись: "Недорогие гостиницы"

Оплата за работу по факту.

Стоимость работ: 20 USD