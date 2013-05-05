Два статических баннера на тур. тематику

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок279 просмотров

Привет

Нужно создать два баннера - изображения для небольшого тур. сайта http://vchemodan.ru/

размер обоих: 340х130 пикселей

Требования к содержанию:

- Баннеры должны быть в стилистике сайта

- Привлекать взгляд, но не слишком броскими

- Первый баннер должен содержать изображение, по теме перелетов + значек поиска и иметь подпись: "Дешевые авиаперелеты"

- второй баннер должен содержать изображение, по теме проживания + значек поиска в отеле и иметь подпись: "Недорогие гостиницы"

Оплата за работу по факту.

Стоимость работ: 20 USD

12 лет назад
Mazovka
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
12 лет назад
$20
1 день
Быстрое и качественное исполнение своей работы. Практически с первого раза получилось то, что надо. Потребовались только мелкие корректировки. Спасибо!
Отличный заказчик. Четко формулирует тз, быстро отвечает на сообщения, определяет коррективы и не задерживает принятие работы. Сотрудничество с Андреем - вежливое общение и своевременная оплата. Мои рекомендации! И наилучшие пожелания Андрею. Спасибо. ) С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
12 лет назад

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