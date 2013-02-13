Доброго всем настроения! Требуется хороший, думающий дизайнер, для отрисовки страниц сайта по концепции. Стоимость проекта: от $50 до $250. Подробности: Я даю задание, концепт – вы рисуете макет главной страницы. Если меня все устраивает (уровень, ...