Отрисовать страницу по эскизу

Необходимо сделать первую страницу. Сайт предназначен для поиска установщиков обогревателей и кондиционеров, рассчитан на американскую аудиторию. Доменное имя — heatingandair-quotes.com. Образец первой страницы: http://zip-painters.com/ Еще похожие: http://zip-roofers.com/ http://zip-foreclosures.com/ На первой странице должны быть: — логотип с названием сайта — ...