Дизайн ИМ платника

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки206 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн продающего сайта. Интернет магазин продающий 1 товар. Аналог платников по смс.

нарисовать 1 странички: главная и страничка заказа.

пример:

http:// n-slimmer .ru + страничка опалаты (как у этого сайта)

с Вас: номер icq \ стоимость и сроки выполнения

11 лет назад
NADOLGO
Маринс 
38 летНидерланды
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
manule
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-5)
11 лет назад
$100
2 дня
Отличный дизайнер, все в сроки и качественно. Работали с предоплатой, никаких проблем и пропаданий. Рекомендую как хорошего дизайнера.
Очень хороший и честный заказчик. Рекомендую всем! И продолжаю совместное сотрудничество.
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