Редизайн phpshop, доработки и внедрение модулей

Для интернет-магазина, работающего на phpshop необходимо:

1. Сделать редизайн, а именно переделать верстку с учетом работы на мобильных устройствах.

2. Внести доработки в систему: установить модуль оплаты электронными деньгами, наладить установку свойств товаров (размеров, цветов и т.р.) по разделам, установить электронный консультант, добавить социальные сети, новости и т.д., а так же обновить сисмтему на новую версию.

Есть много недоделок на сайте, хотелось бы получить объективную оценку проекта и предложения по улучшению и развитию проекта. В итоге хотелось бы получить отличный доделаный и протестированный сайт, лучше чем у более развитых конкурентов. Область - спортивный интернет-магазин.

Приглашаю команду, которая отнесется к проекту творчески, с опытом работы с phpshop.

Для РФ возможен безнал и договор. Оплата поэтапная. Сайт в личку.