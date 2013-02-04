Дизайн сайта хоккейного

Вот существующий сайт http://ciha.co.nz/ который нужно привести в надлежащий вид:)

Вот на что нужно примерно ориентироваться

http://reddevils.co.nz/

http://cmih.co.nz/

А атаче лого.

Вот ссылки на альбомы с фотками которые можно использовать для дизайна. Хотя в принципе можно и произвольно подобрать, лишь бы по теме.

http://www.flickr.com/photos/nzihf/sets/72157630895383106/ (ориентироваться на красную команду)

http://www.flickr.com/photos/nzihf/sets/72157601682809520/ (ориентироваться на черную команду)

Результат нужен в PSD в слоях.