Проектирование и дизайн интерфейса магазина

Анализ целевой аудитории, юзабилити-консалтинг

Разработка сценариев взаимодействия, разработка структуры системы, перечня функциональности, диаграмма переходов

Проектирование интерфейса - структунрные схемы (wireframes)

* Дизайн интерфейса - разработка концепции, макеты ключевых страниц.

* Верстка, интеграция на cms

* - этапы, которые могут не реализовываться в контексте данного проекта

Весомый факт, который выносит данный проект за пределы стандартного мышления, что естественно усложняет задачу, с другой стороны вы получите значительный experience и значительный бонус в портфолио - Адаптивная верстка (css3), сайт должен быть "резиновым" и красиво смотреться под всеми устройствами, шириной браузера от 600px до 1900px.

Основным критерием к выбору кандидатов является опыт, при проставлении суммы прошу указывать возможность выполнить этапы со *

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Спасибо.