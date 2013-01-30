Редизайн раздела на сайте mos-econ.ru

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Прочитайте пожалуйста ТЗ и оцените сроки и стоимость.

Нужно сделать внешний вид таблицы такой, чтобы сочетался с текущим дизайном и цветами сайта, но дизайн был намного лучше.

Постепенно весь сайт будет переделан.

Нужен специалист, который специализируется на дизайне сайтов. Огромная просьба к новичкам в этой области. Пожалуйста, если вы не уверенны что справитесь, не подписывайтесь под проектом. При выборе исполнителя мы будем ориентироваться прежде всего на портфолио.