Редизайн раздела на сайте mos-econ.ru

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Прочитайте пожалуйста ТЗ и оцените сроки и стоимость.

Нужно сделать внешний вид таблицы такой, чтобы сочетался с текущим дизайном и цветами сайта, но дизайн был намного лучше.

Постепенно весь сайт будет переделан.

Нужен специалист, который специализируется на дизайне сайтов. Огромная просьба к новичкам в этой области. Пожалуйста, если вы не уверенны что справитесь, не подписывайтесь под проектом. При выборе исполнителя мы будем ориентироваться прежде всего на портфолио.

11 лет назад
anastasia-r
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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