Дизайн формы обратной связи, фавикона и т.д.

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки186 просмотров
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Необходимы элементы дизайна:

1. Ярлычек и фоновое окно – форма обратной связи.

2. Фавикон – переработать логотип

3. Оформление страницы контакты – карта проезда и текст красиво разместить (контакты, адрес и т.д.)

Проводим редизайн, так что, список задач на этом не закончится.

сайт о котором идет речь

www.euro-stroy.biz/ramast...

Это временный хостинг.

Необходимые исходники и более детальное задание скинем по необходимости.

Указывайте стоимость, сроки и порядок оплаты.

11 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
VTory
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$35
1 день
Было очень комфортно работать. Полное понимание задачи, соблюдение сроков, готовность находить общие решения. Советуем как профессионала в своем деле! Спасибо!
Отличный заказчик - минимум замечаний, приятен в общении, всё четко и понятно, еще и оплата вовремя. Очень довольна сотрудничеством) Всем рекомендую!
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