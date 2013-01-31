Доработка первой страницы сайта и логотипа

# 1 — $ 100

Для сайта http://baseplan.ru нужно переделать дизайн первой страницы, а так же довести до ума логотип.

* Логотип сделать более аккуратным и приятным глазу, сохранив в нем узнаваемость трех человечков и букв www. *

* Задача переделки первой страницы: *

Сейчас не устраивает то, что хочется кликнуть на одной из трех картинок в синем блоке под меню, а по сценарию это не предусмотрено.

Но нужно сделать так, чтобы пользователь, попав на первую страницу, понял, что это за система. Смог прочитать её основные функции и по сценарию мог дальше либо выбрать одну из ссылок "Узнать подробнее" или "Попробовать бесплатно", либо прокрутить ниже и выбрать из списка подходящий для него тип бизнеса.

Дизайн фиксированный по ширине (как на сайте).

Блок под шапкой не должен быть сильно больше того, что сейчас (400-500px)

Текст про систему:

BasePlan - это помощник для организаторов и администраторов центров, школ и других компаний, работающих с людьми, который максимально облегчает работу по подготовке и проведению любых мероприятий, экономит ваше время и повышает качество обслуживания клиентов!

(Узнать, как) (Попробовать бесплатно)

Примеры того, что отдаленно имеется ввиду:

http://elasticemail.com/

http://www.amocrm.ru/

http://www.salesoptima.com/

http://www.egain.com/

Но готов рассматривать и нестандартные решения с другим принципом построения :)