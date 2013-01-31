Доработка первой страницы сайта и логотипа

Мы делаем эксклюзивные торты, печенье и т.п. Вот сайты, которые нам нравятся: https://www.biscuiteers.com/ http://www.peggyporschen.com/ Сколько стоит дизайн такого уровня? ТЗ пока на стадии согласования, интересует примерная цена. Смотрю фрилансеров только с примерами работ такого уровня. Смотрю только фрилансеров, которые указали цену. Оплачиваем безналом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://baseplan.ru нужно переделать дизайн первой страницы, а так же довести до ума логотип.
* Логотип сделать более аккуратным и приятным глазу, сохранив в нем узнаваемость трех человечков и букв www. *
* Задача переделки первой страницы: *
Сейчас не устраивает то, что хочется кликнуть на одной из трех картинок в синем блоке под меню, а по сценарию это не предусмотрено.
Но нужно сделать так, чтобы пользователь, попав на первую страницу, понял, что это за система. Смог прочитать её основные функции и по сценарию мог дальше либо выбрать одну из ссылок "Узнать подробнее" или "Попробовать бесплатно", либо прокрутить ниже и выбрать из списка подходящий для него тип бизнеса.
Дизайн фиксированный по ширине (как на сайте).
Блок под шапкой не должен быть сильно больше того, что сейчас (400-500px)
Текст про систему:
BasePlan - это помощник для организаторов и администраторов центров, школ и других компаний, работающих с людьми, который максимально облегчает работу по подготовке и проведению любых мероприятий, экономит ваше время и повышает качество обслуживания клиентов!
(Узнать, как) (Попробовать бесплатно)
Примеры того, что отдаленно имеется ввиду:
Но готов рассматривать и нестандартные решения с другим принципом построения :)
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