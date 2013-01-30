Поменять игрушки в шапке сайта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Заказчик сначала хотел торговать всякими разными детскими игрушками, а теперь решил только радиоуправляемыми: танчики, вертолетики и т.д.

Ну и соотв. под это дело шапку нужно подправить.

От заказчика:

1) вместо игрушек в шапке сайта – вертолёт (радиоуправляемая игрушка). Если мало будет одного вертолёта, можно танк (радиоуправл.) и другие радиоигрушки 2) вместо голубого взять цвет тёмно-синий. ВСЁ.

preview в аттаче.

psd исполнителю дадим.

11 лет назад
ferumist
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Одностраничные дизайны

    Требуется сделать 4 дизайна для одностраничных сайтов (html или любом удобном движке) в одном стиле на такие темы Ремонт Компьютеров Компьютерная помощь Заправка картриджей Очистка от вирусов На страничках будет минимум текстовой информации (контакты, текстовый блок до 1500 символов, заглавие ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести дизайн сайта с JPG в PSD

    $50

    Привет! Набросал дизайн сайта в кореле, теперь мне надо перевести его в psd, чтоб потом отдать на вестку. Кроме того что просто перевести в psd, надо бы подсказать и реализовать какие-то нюансы по сайту: м.б. надо где-то ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта на Wordpress

    $500

    Друзья! Требуется разработка темы оформления для блога, который имеет 3 темы: Беспроводные сети WiFi, Компьютеры и интернет, создание сайтов. Задача в том, чтобы в шапке логично объединить эти темы в виде одной интересной картинки + предусмотреть ...

    WordPress
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта и визуализация здания

    1.Требуется отрисовать дизайн сайта-визитки для бизнес-центра 2.Сделать визуализацию здания для главной страницы сайта, примеры покажу. Исходные материалы есть. Возможно выполнение одного из этих пунктов. Подробности в скайпе the.best-777

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов

    Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить рисование дизайнов для сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться. Условия: заработная ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад