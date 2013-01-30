Поменять игрушки в шапке сайта

Нужен дизайн сайта, для агенства недвижимости
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Здравствуйте!
Заказчик сначала хотел торговать всякими разными детскими игрушками, а теперь решил только радиоуправляемыми: танчики, вертолетики и т.д.
Ну и соотв. под это дело шапку нужно подправить.
От заказчика:
1) вместо игрушек в шапке сайта – вертолёт (радиоуправляемая игрушка). Если мало будет одного вертолёта, можно танк (радиоуправл.) и другие радиоигрушки 2) вместо голубого взять цвет тёмно-синий. ВСЁ.
preview в аттаче.
psd исполнителю дадим.
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