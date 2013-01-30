Поменять игрушки в шапке сайта

Здравствуйте!

Заказчик сначала хотел торговать всякими разными детскими игрушками, а теперь решил только радиоуправляемыми: танчики, вертолетики и т.д.

Ну и соотв. под это дело шапку нужно подправить.

От заказчика:

1) вместо игрушек в шапке сайта – вертолёт (радиоуправляемая игрушка). Если мало будет одного вертолёта, можно танк (радиоуправл.) и другие радиоигрушки 2) вместо голубого взять цвет тёмно-синий. ВСЁ.

preview в аттаче.

psd исполнителю дадим.