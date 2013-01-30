Оформить сайт текстами, рамочками, красиво.

Привет! Набросал дизайн сайта в кореле, теперь мне надо перевести его в psd, чтоб потом отдать на вестку. Кроме того что просто перевести в psd, надо бы подсказать и реализовать какие-то нюансы по сайту: м.б. надо где-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть своеобразный сайт, нужно вписать текст, сделать рамочки, что бы было красиво.
На выходе psd либо html
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