Оформить сайт текстами, рамочками, красиво.

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок113 просмотров
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Есть своеобразный сайт, нужно вписать текст, сделать рамочки, что бы было красиво.

На выходе psd либо html

11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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