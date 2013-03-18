Шапка для сайта о ремонте холодильников

$15
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки203 просмотра
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Должна быть сочной - красивой.

Сроки 3 дня

1024 ширина

Цена 15 у/е

Оплата яндекс деньгами.

вот сюда service - econom . ru

11 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
mr_lotsman
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$12
2 дня
Спасибо
Отличный заказчик, всем рекомендую.
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