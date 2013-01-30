Перевести дизайн сайта с JPG в PSD

Привет!

Набросал дизайн сайта в кореле, теперь мне надо перевести его в psd, чтоб потом отдать на вестку.

Кроме того что просто перевести в psd, надо бы подсказать и реализовать какие-то нюансы по сайту: м.б. надо где-то тень добавить к некоторым элементам. а то я совсем не дизайнер, сделал как вижу, на мелочи внимания не обращал, вобщем инициатива приветствуется!

Пишите цену и сроки. Заранее спасибо!