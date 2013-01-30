Перевести дизайн сайта с JPG в PSD

$50
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Привет!

Набросал дизайн сайта в кореле, теперь мне надо перевести его в psd, чтоб потом отдать на вестку.

Кроме того что просто перевести в psd, надо бы подсказать и реализовать какие-то нюансы по сайту: м.б. надо где-то тень добавить к некоторым элементам. а то я совсем не дизайнер, сделал как вижу, на мелочи внимания не обращал, вобщем инициатива приветствуется!

Пишите цену и сроки. Заранее спасибо!

Дизайн сайта
11 лет назад
ProektStore
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
К сожалению, мы с ProektStore так и не поняли друг друга сначала он хотел перевести jpg в psd, ...потом спрашивал про верстку ...потом отказался от сотрудничества со мной ...потом увеличил сумму проекта Но увеличение суммы не дает желаемого результата, если нет четкого тз :( Последние замечания-правки заказчика- сделала в трех вариантах. Отправила их в срок- как и говорила - 1го числа Вместо оплаты получила отрицательный отзыв.
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