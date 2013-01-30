Дизайнер-оформитель

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы ищем дизайнера оформителя для удаленного сотрудничества на постоянной основе.

В задачи будет входить оформление сайтов, интерфейсов и подготовка экранной графики.

Человек нужен не ленивый, ответственный и пунктуальный.

Наша команда предоставит с радостью комфортные сроки, хорошие четкие бюджеты и адекватное системное ведение проекта.

В наличии несколько проектов на различной стадии готовности.

Нам интересны кандидаты склонные к системной, аккуратной и пунктуальной работе.

Если вас заинтересовала наше предложение, пришлите три ваши работы на заданную тематику.

11 лет назад
party_zan
Виктор 
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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