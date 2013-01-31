Редизайн, добавление форм заявок и другие работы

Ищется на дизайнер-верстальщик, для создания стандартных лендингов под смс платники. 1. язык русский, тематики выдаются в процессе работы, и могут меняться (например: гороскопы, игры, эротика, и т.п.); 3. при работе с нами запрещено выкладывать сделанные лендинги в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
изменение дизайна сайта на джумла: страниы залить цветом ,инонки выделить,поменять логотип адрес магазина..http://цведиз.рф/- оплата 100 $;
И добавить 3 формы онлайн заявки можно просто подключить сервис веб форм и настроить онлайн оплату интер касса она подкклюена надо в админе поменять логин имя внести данные , и чтобы онлайн заявка выводила на выбор формы оплаты. Оплата 1500р.
В самом магазине у некоторых категорий убрать онлайн покупку убрать иконки купить,
и.д р детали после входа в админ
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