Редизайн, добавление форм заявок и другие работы

изменение дизайна сайта на джумла: страниы залить цветом ,инонки выделить,поменять логотип адрес магазина..http://цведиз.рф/- оплата 100 $;

И добавить 3 формы онлайн заявки можно просто подключить сервис веб форм и настроить онлайн оплату интер касса она подкклюена надо в админе поменять логин имя внести данные , и чтобы онлайн заявка выводила на выбор формы оплаты. Оплата 1500р.

В самом магазине у некоторых категорий убрать онлайн покупку убрать иконки купить,

и.д р детали после входа в админ