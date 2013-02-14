ttsvediz

Искендер ttsvediz

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменить дизайн

    Редизайн сайта на опен карт.Изменить шрифты, меню,(просьба обращаться только тем кто на ты в данной кмс).Предмет дизайна- интернет магазин .Обращаться на скайп iskender1804

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения

    Магазин на опенкарте, нужно:1.Изменить цены товаров в настоящий момент стоит 3–4 цены, нужно сделать одну цену около 200 позиций в одной категории и, примерно100 позиций2.Добавить 2–3 категории в магазин по 5–6 позиций в каждую категорию ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Упаковка

    Есть образец упаковки надо подогнать по размеру внести текст.илт предложить вариант дизайна. подробности по скайпу: iskender180470. Жду предложений

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Мета-тег Description и Мета-тег Keywords

    Мета-тег Description для создания краткого описания страницы, которое выводится в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче. Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы. Нужно ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип

    НУЖЕН ЛОГОТИП НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН цведиз.рф.Цена срок исполнения форма оплаты скайп iskender1804

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить разделы в магазин

    Здраствуйте,адрес магазина:цведиз.рф,нужно изменить структуру магазина. Добавить категории .Покупка упаковкой 25,50,100(предварительно)сделать разные разделы товары одинаковые что и в рознице. В данных разделах прописать цена за 5шт, цена же в каждой категории своя, и ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вставка

    http://www.rapidshop.org/ru/shopping_cart_software_ru.html На этом сайте "есть форма каталога товаров" оранжевая пицца можно ли ее вставить в интернет магазин цведиз.рф.и прикрутить онлайн оплату которая на цведиз.рф? И если есть возможность и время заполнить товаром примерно 600 картинок ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн, добавление форм заявок и другие работы

    $450

    изменение дизайна сайта на джумла: страниы залить цветом ,инонки выделить,поменять логотип адрес магазина..http://цведиз.рф/- оплата 100 $; И добавить 3 формы онлайн заявки можно просто подключить сервис веб форм и настроить онлайн оплату ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Упаковка
Положительный заказчик. Чёткая задача, оплата в срок. Всем советую.
Молодец!Отлично выполнена работа,спасибо за помощь.Мне понравился стиль работы согласование и после одобрения исполнялось поручение.Конкретика а) задача б)согласование и 3)четкая исполнительность.Успехов Алексей так держать!
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