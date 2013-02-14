Здесь имеется модулб -http://bella-roza.ru/compose/ который надо переделать .И вставить данный модуль в магазин товары перенести на этот модуль.Предложения жду на skupe iskender1804
- $200Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Редизайн сайта на опен карт.Изменить шрифты, меню,(просьба обращаться только тем кто на ты в данной кмс).Предмет дизайна- интернет магазин .Обращаться на скайп iskender1804Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Магазин на опенкарте, нужно:1.Изменить цены товаров в настоящий момент стоит 3–4 цены, нужно сделать одну цену около 200 позиций в одной категории и, примерно100 позиций2.Добавить 2–3 категории в магазин по 5–6 позиций в каждую категорию ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть образец упаковки надо подогнать по размеру внести текст.илт предложить вариант дизайна. подробности по скайпу: iskender180470. Жду предложенийДизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Мета-тег Description для создания краткого описания страницы, которое выводится в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче. Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы. Нужно ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
НУЖЕН ЛОГОТИП НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН цведиз.рф.Цена срок исполнения форма оплаты скайп iskender1804Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт12 лет назад
Здраствуйте,адрес магазина:цведиз.рф,нужно изменить структуру магазина. Добавить категории .Покупка упаковкой 25,50,100(предварительно)сделать разные разделы товары одинаковые что и в рознице. В данных разделах прописать цена за 5шт, цена же в каждой категории своя, и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
http://www.rapidshop.org/ru/shopping_cart_software_ru.html На этом сайте "есть форма каталога товаров" оранжевая пицца можно ли ее вставить в интернет магазин цведиз.рф.и прикрутить онлайн оплату которая на цведиз.рф? И если есть возможность и время заполнить товаром примерно 600 картинок ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $450
изменение дизайна сайта на джумла: страниы залить цветом ,инонки выделить,поменять логотип адрес магазина..http://цведиз.рф/- оплата 100 $; И добавить 3 формы онлайн заявки можно просто подключить сервис веб форм и настроить онлайн оплату ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад