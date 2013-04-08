Поставить магазин (опен карт) на модуль

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки148 просмотров

Здесь имеется модулб -http://bella-roza.ru/compose/ который надо переделать .И вставить данный модуль в магазин товары перенести на этот модуль.Предложения жду на skupe iskender1804

12 лет назад
ttsvediz
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров