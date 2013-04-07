Создание интернет-магазина на MODX

Доработать ИМ до рабочего состояния на preste. Сейчас он выглядит так: http://akasama.com/en/authentication?back=discount Это купленный на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/43486.html Нужно довести до ума как в шаблоне, плюс добавить ...