Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP. Необходимо: до/разработка готового дизайна шаблона до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика установка новых расширений ...
Настроить Интернет-магазин на Vamshop
Настроить Интернет-магазин на Vamshop http://domowoy.com.ua/
Чтобы главная страница выглядела как здесь http://domowoy.com.ua/cool.jpeg (можно посмотреть в прикрепленном файле)
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