Ищу программиста на подработку/пару часов в день.

Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP.

Необходимо:

до/разработка готового дизайна шаблона

до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика

установка новых расширений — новые задачи.

Работа с соцсетями (Вконтакте, Фейсбук и.т.д.)

Поддержка и дальнейшее развитие сайтов:

Сайты работают на Opencart, Джумла, есть самописные расширения, стоят на сервере под Lunix.

Оплата:

до 300 долларов/мес., и + по отдельности, за каждую выполненую срочную/сверхурочную работу, по договорённости.

Желательно постоянно на полставки (половина рабочего дня)

Возможно заключение трудового договора и в дальнейшем увеличение ставки оплаты, в перспективе до полного рабочего дня.

Пожелания:

ответственность (сайт публичный), точность, аккуратность.

местоположение фрилансера — не критично

Оплата работы — пайпал, скрил.

Наличие контакта в скайп.