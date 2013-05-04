Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»
Ищу программиста на подработку/пару часов в день.
Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP.
Необходимо:
до/разработка готового дизайна шаблона
до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика
установка новых расширений — новые задачи.
Работа с соцсетями (Вконтакте, Фейсбук и.т.д.)
Поддержка и дальнейшее развитие сайтов:
Сайты работают на Opencart, Джумла, есть самописные расширения, стоят на сервере под Lunix.
Оплата:
до 300 долларов/мес., и + по отдельности, за каждую выполненую срочную/сверхурочную работу, по договорённости.
Желательно постоянно на полставки (половина рабочего дня)
Возможно заключение трудового договора и в дальнейшем увеличение ставки оплаты, в перспективе до полного рабочего дня.
Пожелания:
ответственность (сайт публичный), точность, аккуратность.
местоположение фрилансера — не критично
Оплата работы — пайпал, скрил.
Наличие контакта в скайп.
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