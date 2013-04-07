OpenCart. Изменить порядок оплаты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок105 просмотров

Задача: нужно изменить порядок оплаты при оформлении заказа следующим образом:

требуется сделать так, чтобы в момент оформления заказа покупателю не предлагалось его тут же оплатить. вместо этого заказ должен попадать на рассмотрение администратора магазина, о чем бы сообщалось покупателю. далее в админке должна быть функция изменения статуса заказа администратором магазина, которая должна осуществлять следующее: администратор меняет статус заказа на, например, "одобрить" после чего покупателю на электронный адрес высылается письмо, в котором ему предлагается перейти по ссылке в магазин, для

оплаты товара. на странице на которую покупатель попадет по этой ссылке у него должна быть возможность выбрать любой удобный ему способ оплаты (из установленных модулей оплаты для opencart) после оплаты заказа, должен измениться статус заказа в админке.

иными словами между стандартными "шагами" при оформлении заказа (шаг 5 .. шаг 6) нужно сделать перерыв... а после "одобрения" в админке нового заказа, отправить пользователю ссылку на шаг выбора доставки и оплаты...

версия движка: 1.5.4.1

сделать нужно желательно за 1 день.

Opencart
12 лет назад
googler
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ищу программиста на подработку/пару часов в день.

    $250

    Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP. Необходимо: до/разработка готового дизайна шаблона до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика установка новых расширений ...

    JoomlaOpencartPHP
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla+virtuemart немного подправить

    Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка способов оплаты/доставки

    $100

    Сайт first-basel.ru Поставленная задача: Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты) Доставка курьером в пределах ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик prestashop

    $100

    Нужен опытный верстальщик для верстки макета из 3 страниц. Работа НЕ разовая будет много заказов. Верстка 1 страницы от 1000р. От вас умение верстать кроссбраузерно ie ...

    HTMLjQueryPHPPrestaShop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доведение до ума ИМ

    Необходимо довести до ума ИМ на opencart. Есть домен, есть хостинг, на хостинг залита админка, есть купленный на темплэйтмонстер шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41343.html. Что требуется: 1. Руссификация шаблона 2. ...

    HTMLOpencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад