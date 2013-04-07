OpenCart. Изменить порядок оплаты

Задача: нужно изменить порядок оплаты при оформлении заказа следующим образом:

требуется сделать так, чтобы в момент оформления заказа покупателю не предлагалось его тут же оплатить. вместо этого заказ должен попадать на рассмотрение администратора магазина, о чем бы сообщалось покупателю. далее в админке должна быть функция изменения статуса заказа администратором магазина, которая должна осуществлять следующее: администратор меняет статус заказа на, например, "одобрить" после чего покупателю на электронный адрес высылается письмо, в котором ему предлагается перейти по ссылке в магазин, для

оплаты товара. на странице на которую покупатель попадет по этой ссылке у него должна быть возможность выбрать любой удобный ему способ оплаты (из установленных модулей оплаты для opencart) после оплаты заказа, должен измениться статус заказа в админке.

иными словами между стандартными "шагами" при оформлении заказа (шаг 5 .. шаг 6) нужно сделать перерыв... а после "одобрения" в админке нового заказа, отправить пользователю ссылку на шаг выбора доставки и оплаты...

версия движка: 1.5.4.1

сделать нужно желательно за 1 день.