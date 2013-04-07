Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP. Необходимо: до/разработка готового дизайна шаблона до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика установка новых расширений ...
Внести изменения в интернет-магазин на OpenCart
Необходимо изменить дизайн меню сайта (PSD исходник нового меню есть).
Так же необходимо запрограммировать два модуля:
1. Просмотренные товары.
2. Рекомендуемые товары.
Еще необходимо связать между собой стикер скидки, так чтобы он автоматически появлялся при добавлении скидки на товар.
Сайт на CMS OpenCart
Оплата только по факту выполнения.
Подробное ТЗ вышлю по запросу.
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