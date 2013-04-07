Внести изменения в интернет-магазин на OpenCart

$250
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Закрытнет заявок203 просмотра

Необходимо изменить дизайн меню сайта (PSD исходник нового меню есть).

Так же необходимо запрограммировать два модуля:

1. Просмотренные товары.

2. Рекомендуемые товары.

Еще необходимо связать между собой стикер скидки, так чтобы он автоматически появлялся при добавлении скидки на товар.

Сайт на CMS OpenCart

Оплата только по факту выполнения.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

Opencart
12 лет назад
Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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