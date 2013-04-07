Доработать ИМ до рабочего состояния на preste

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Доработать ИМ до рабочего состояния на preste.

Сейчас он выглядит так: http://akasama.com/en/authentication?back=discount

Это купленный на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/43486.html

Нужно довести до ума как в шаблоне, плюс добавить пару изменений.

Будем ждать Ваших предложения по стоимости и срокам!

HTMLPrestaShop
12 лет назад
jthworld
Юлия 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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